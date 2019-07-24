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  • 24.07.2019 13:50
  • Son Güncelleme: 24.07.2019 13:50

: Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı

haberine göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ve çevresi için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Yapılan uyarıda vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Kocaeli için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Açıklamada vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Bugün öğleden sonra özellikle kuzey ilçeleri başta olmak üzere İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde beklenen yağışların yerel olarak kuvvetli(21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

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