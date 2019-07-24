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  • 24.07.2019 20:35
  • Son Güncelleme: 24.07.2019 20:35

'den flaş uyarı: Yarın öğle saatlerinde başlayacak

çevreleri ile 'un doğu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde, yarın öğle saatlerinden sonra kuvvetli yağış bekleniyor. Yağışların, yarın öğle saatlerinden sonra Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Meteoroloji'den flaş uyarı: Hazırlıksız yakalanmayın

Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara'nın doğusu, , , , , ve Ardahan çevreleri ile 'nın batı ve kuzeydoğu kesimlerinin yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, yarın öğle saatlerinden sonra çevreleri ile 'un doğu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor.

Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Ege kıyılarında kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

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