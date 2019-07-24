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  • Son Güncelleme: 24.07.2019 21:18

24 Temmuz MPİ çekiliş sonuçları açıklandı! Haftanın numaraları hangileri?

Geçen hafta iki kişinin büyük ikramiyeyi kazandığı sonuçları için heyecanlı bekleyiş son buldu. Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda çekilen bu akşam saat 21.15'te açıklandı. Peki, heyecanla beklenen 24 Temmuz tarihinde ikramiye hangi numaralara çıktı? İşte MPİ 24 Temmuz .....

24 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı

24 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçları Milli Piyango bayilerinden Şans Topu oynayan vatandaşlar tarafından merakla bekleniyordu. Çarşamba akşamı saat 21.15'te çekilişi gerçekleştirilen Şans Topu'nda haftanın sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi heyecanla beklenen 24 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçlarını açıkladı. İşte 24 Temmuz Şans Topu sonuçları...

24 TEMMUZ ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu sonucu: 7 - 14 - 18 - 22 - 34 ve +5

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