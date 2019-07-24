24 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçları Milli Piyango bayilerinden Şans Topu oynayan vatandaşlar tarafından merakla bekleniyordu. Çarşamba akşamı saat 21.15'te çekilişi gerçekleştirilen Şans Topu'nda haftanın sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi heyecanla beklenen 24 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçlarını açıkladı. İşte 24 Temmuz Şans Topu sonuçları...
24 TEMMUZ ŞANS TOPU SONUÇLARI
Şans Topu sonucu: 7 - 14 - 18 - 22 - 34 ve +5
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