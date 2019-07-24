Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 24.07.2019 19:26
  • Son Güncelleme: 24.07.2019 19:26

’te suya düşen iskele çapasına tutunarak yardım bekledi

’te vatandaşların bir kız görmesi üzerine polis ekipleri alarma geçti. İskele çapasına tutunarak su yüzeyinde kalan vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

, Haliç Sahili'nde bir kız gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Haliç'te inşa halinde olan bir iskelenin çapasına tutunarak su yüzeyinde durmaya çalışan ın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

Halat uzatılarak sudaki genç kız kurtarıldı, sağlık ekiplerine teslim edildi. Hayati tehlikesi bulunmayan genç kız tedbir amaçlı olarak Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Genç kızı sudan çıkardıklarını belirten bir vatandaş, "Yüzme bilmeyen biri sahile bu kadar yakın mesafede oturmamalı. Bende o esnada sahil kenarında oturuyordum. Zaman zaman arkasına dönüp çevresini izliyordu. Bir problemi var diye düşündüm. Sonrasına kaşla göz arasında nasıl düştüyse suya arkadaşın koştuğunu gördüm. Sudan çıkarıp ambulansa teslim ettik'' ifadelerini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam Haberleriİstanbul Haliç’te suya düşen genç kız iskele çapasına tutunarak yardım bekledi
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri