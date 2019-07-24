Kurtaramadık!

Kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi... Tüyler ürperten olay İstanbul Sultangazi'de gerçekleşti. İki yıl önce boşanan Gülen Pamukcu (27) Ankaralı Ali U'yu sevdi. İkili, evlenmeye karar verdi. Ancak nişandan sonra kavga ve anlaşmazlıkların sonu gelmedi. Bunun üzerine genç kadın evlenmekten vazgeçti. Nişanlısından ayrılmak istedi. Ayrılığı kabul etmeyen adam ise dün sabaha karşı genç kadının evine gitti. Yedek anahtarla içeri girdi. Uyandırdığı kadını, beş yerinden bıçaklayıp evi terk etti. Kanlar içinde kalan Gülen Pamukcu, "Beni kurtarın" diye çığlık atarak aynı binada oturan ağabeylerine seslendi. Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan kadın, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.
Ali U. ile ona kaçmasında yardım ettiği belirlenen M.E. ise akşam üzeri Ankara'da kelepçelendi...
Ali U. ile ona kaçmasında yardım ettiği belirlenen M.E. ise akşam üzeri Ankara'da kelepçelendi...
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