Ayrılık kurşunu

İstanbul'da yaşayan Kübra G. (36) bir hafta önce erkek arkadaşından ayrıldı. Ayrılığı kabullenemeyen adam ise dün genç kadının evini bastı. İkili arasında tartışma çıktı. Bu sırada gözü dönen adam, silahını çıkardı. Kübra G.'ye ve evde bulunan annesi Nurdane G.'ye ateş açtı. Sonra da kaçtı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı...
- Yaşam
- 24.07.2019
- Gazete
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