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’te şezlong tartışmasında bir polis öldü, 2 kişi yaralandı!

Polis memuru tatil için ’e gitti. Sahilde şezlong yüzünden işletmeciyle tartışmaya başladı. Silahlar çekildi. Polis öldü, seken kurşunlar iki kişiyi yaraladı. İşletmecinin yakını, içindeki görevlilerle ambulansı kaçırdı.

Hepsi şezlong için

Sahilde yer kavgası onlarca insanın hayatını karıştırdı. Bir ölü, iki yaralı... 'in ilçesine bağlı Mıhlı mevkiindeki plajda, tatil için İstanbul'dan gelen polis memuru ile işletmeci arasında çıkan şezlong tartışması silahlı çatışmaya döndü. Polis memuru Kadir Ozan Yüce'nin hayatını kaybettiği olayda işletmeci Yüksel Karabulut ağır yaralandı. Seken kurşunlar, olay yerindeki bir vatandaşın da yaralanmasına neden oldu. Olay, Narlı Mahallesi'ne bağlı Mıhlı mevkiindeki plajda saat 12.45 sıralarında meydana geldi.



İddiaya göre, Edremit'e tatil için gelen İstanbul Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru ile işletmeci Yüksel Karabulut arasında şezlong kullanımı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken polis memuru Kadir Ozan Yüce tabancasını çekip havaya ateş etti. İşletmeci da tabancasını polis memuruna ateşledi. Yaralı halde yere düşen polis memuru, Karabulut'u vurdu. Seken kurşunlar çevredeki Mehmet Çoşkun'a isabet ederek yaralanmasına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda güvenlik gücü ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olan polis memuru Kadir Ozan Yüce, gelen ilk ambulansla özel hastaneye kaldırıldı ancak doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.



YAKINI AMBULANSI KAÇIRDI
Olay yerine gelen 10 ABS 534 plakalı ambulansa ise yaralı Yüksel Karabulut konuldu. Sağlık görevlileri, hafif yaralı Mehmet Çoşkun'a müdahale ederken, Karabulut'un bir yakını ambulansı kaçırdı. İçinde hemşire ve sağlık görevlisi de bulunan ambulansı durdurmak için jandarma ve polis ekipleri, kavşaklarda önlem aldı. İsimleri açıklanmayan hemşire ve sağlık görevlisi, ambulansı kaçıran kişiyi ikna ederek aracı durdurmasını sağladı.

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