Son zamanlarda yerli-yabancı turistlerin ilgisini çekerek popülerleşmeye başlayan Karadeniz, tatilciye uyguladığı fiyatları ile de dikkat çekti. Fahiş fiyatları ile yaza damgasını vuran Bodrum'daki plajlara, Karadeniz'deki mekanlar da eklendi. 102 liralık lahmacun ve ayran fiyatıyla pahada ipi göğüsleyen Bodrum'daki Maça Kızı Beach'e, 70 liralık sucuklu yumurta ile Karadeniz'deki restoranlar rakip oldu. Sinop'tan Ordu'ya, Trabzon'dan Artvin'e doğal güzellikleri ile yeni cazibe merkezi olan Karadeniz, turizmcilerin yüzünü güldürmeye de başladı. Yurt dışından özellikle Araplar'ın, yurt içinde de denizkum- güneş tatilinden sıkılanlara alternatif olan Karadeniz, yaylaları, şelaleleri, yöresel lezzetleri, otantik havası ile ön plana çıkmaya başladı. İlgiyi gören turizmciler ve restoran işletmecileri de, fiyatlarını katladı. Maliyeti 5 lira bile olmayan sucuklu yumurta, tatilcinin karşısına 70 liraya çıktı. Oteller ise doluluk oranlarını artırırken, fiyatlarına da geçen seneye göre ortalama yüzde 20 artırdı.
KARADENİZ FİYATTA BODRUM'LA YARIŞA GİRDİ
Doğal güzellikleri ile dikkat çeken Karadeniz'e ilgi arttı. Talebi gören mekanlar, fiyat etiketlerini şişirdi. Tatilci tepki gösterdi.
KARADENİZ FİYATTA BODRUM'LA YARIŞA GİRDİ
Doğal güzellikleri ile dikkat çeken Karadeniz'e ilgi arttı. Talebi gören mekanlar, fiyat etiketlerini şişirdi. Tatilci tepki gösterdi.
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