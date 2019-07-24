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  • 24.07.2019 17:39
  • Son Güncelleme: 24.07.2019 17:40

'da hortum paniği! Saniye saniye kaydedildi

Marmara Bölgesi'nde yaşanan olumsuz hava koşulları sonucu Karacabey Boğazı açıklarında hortum meydana geldi. Yaklaşık 20 dakika süren hortum bölgede paniğe neden oldu. Öte yandan Kastamonu Cide sahilinde de kısa süreli bir hortum meydana geldi.

'daki Karacabey Boğazı açıklarında, meydana gelen ve yaklaşık 20 dakika süren hortum, ilçede panik yarattı. Öte yandan Kastamonu'nun Cide ilçesinde de meydana gelen kısa süreli hortum korkuttu.

Bursa'nın Karacabey Boğazı Kurşunlu köyü açıklarında, saat 11.30 sıralarında, kıyıdan yaklaşık 150 metre açıkta hortum meydana geldi. Yaklaşık 20 dakika süren hortum, bölgede paniğe neden oldu. Hortum, köydeki bir tatilcinin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Hortumun bir süre sonra gözden kaybolmasıyla ilçede kısa süreli sağanak etkili oldu.

CİDE SAHİLDE HORTUM MEYDANA GELDİ
Kastamonu'nun Cide ilçesinde Karadeniz'de açıklarında meydana gelen kısa süreli hortum korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Kastamonu'nun Cide ilçesinde bulunan Tuğ Tepesinde oluşan hortum oluştu. Cide sahilini dolanan ve yaklaşık 3 dakika süren hortum vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Denizin içinde gerçekleşen hortuma rağmen bazı vatandaşlar denizde yüzmeye devam ederken, kısa süreli oluşan hortum korkuttu.

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