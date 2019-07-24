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Bunu yapan insan olamaz! 'da hamile kediyi pitbulla parçalattılar

Vicdansızlar, hamile kediyi, pitbull cinsi köpeğin önüne atıp parçalattı. Vahşet anları kameralara yansıdı. Kedisinin ölüsüyle karşılaşan ise gözyaşlarını tutamadı.


Adana'dan gelen haber, insanlığımızdan utandırdı. Seyhan İlçesi'nde market sahibi 'nun beslediği "Çıtır" adlı hamile kedi, iş yerine yakın bölgede dolaşmaya başladı. Bu sırada pitbull cinsi köpek gezdiren 3 kişi, bir aracın altına saklanan kediyi dışarı çıkarttı.




Daha sonra kediyi alıp, köpeğin önüne attı. Saldırgan köpek, gebe kediyi parçaladı.



Şüpheliler olay yerinden kaçtı. Kuşçu, marketten çıktığında Çıtır'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Vahşet anları ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kuşçu, "Bu nasıl vicdansızlıktır" diye ağladı. Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip olayla ilgili soruşturma başlattı.



Pitbull tarafından parçalanan kedisinin cansız bedeniyle karşılaşan Zehra Kuşçu, gözyaşlarına boğuldu.



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