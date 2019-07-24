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  • 24.07.2019 21:20
  • Son Güncelleme: 24.07.2019 21:33

Bu acının tarifi yok! 'da bir anne oğlunu yanlışlıkla öldürdü

’un Atakum ilçesinde otomobille annesi tarafından kazara ezilen 2,5 yaşındaki çocuk, toprağa verildi. Büyük acı yaşayan anne , cenazede diğer oğluna sarılarak teselli buldu.


Olay, 'un Atakum ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana gelmişti. Anne , park halindeki otomobili farkında olmadan vitesteyken çalıştırınca 2,5 buçuk yaşındaki oğlu ileri doğru hamle yapan arabanın altında kalarak ağır yaralanmıştı. Kaldırıldığı Tıp Fakültesinde hayatını kaybeden Erdem Baştürk'ün cenazesi Çatalcam Ulu Cami'de kılındı.



Cenaze namazının ardından çocuğun cenazesi Derebahçe Mezarlığı'na defnedildi.



Büyük acı yaşayan anne Ayşe Baştürk, cenazede diğer oğluna sarılarak teselli buldu. Cenazeye Atakum Belediye Başkan Vekili Sefer Çam, Erdem Baştürk'ün anne, babası ve yakınları katıldı.

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