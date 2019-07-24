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  • 24.07.2019 21:44
  • Son Güncelleme: 24.07.2019 21:47

24 Temmuz MPİ çekiliş sonuçları belli oldu! İşte haftanın Sayısal sonuçları...

Cumartesi günü yapılan çekilişinde 2 kişi 929 bin 500 TL ikramiye kazandı. Bayilerde Sayısal Loto oynayan vatandaşlar heyecanla nı bekliyordu. Her hafta çarşamba ve cumartesi günleri noter huzurunda çekilen belli oldu. İşte 24 Temmuz MPİ ...

24 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu

24 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuçları vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Haftanın sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.45'te yapılan çekilişin ardından açıklandı. Şimdi birçok kişi internette 24 Temmuz MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını araştırıyor. İşte haftanın kazanan numaraları...

24 TEMMUZ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto çekiliş sonucu: 8 - 12 - 20 - 21 - 37 - 46

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