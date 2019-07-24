24 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuçları vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Haftanın sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.45'te yapılan çekilişin ardından açıklandı. Şimdi birçok kişi internette 24 Temmuz MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını araştırıyor. İşte haftanın kazanan numaraları...
24 TEMMUZ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Sayısal Loto çekiliş sonucu: 8 - 12 - 20 - 21 - 37 - 46
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