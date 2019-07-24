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  • 24.07.2019 23:27
  • Son Güncelleme: 24.07.2019 23:27

'de cinnet getiren koca, eşini ve oğlunu öldürdü

'nin Lapseki ilçesinde cinnet getiren Nevzat Aydoğdu (49), eşi Fatma Aydoğdu (40) ile 4 çocuğundan biri olan Enes Aydoğdu'yu (20) silahla vurarak öldürdü. Ardından da polise teslim oldu.


Olay, saat 21.00 sıralarında Lapseki ilçesi Gazi Süleymanpaşa Mahallesi, Bizimkiler Sitesi F Blok 5'inci kattaki 10 nolu dairede meydana geldi. Psikolojik tedavi gördüğü öne sürülen ve gündelik işlerde çalışan Fatma-Nevzat Aydoğdu çifti, akşam saatlerinde tartıştı. Evde bulunan çiftin çocukları Enes, anne ve babasını ayırmaya çalıştı.

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