Yalan reklama çifte ceza

Gerçeğe uygundüşmeyecek, kişilerimaddi ve manevi olarakdurumunu zarar uğratacakher durum tehlikelidir.Burada yapılacak olanbaşlıca iş, vaat edilendurumların uygunluğunabakılıp, yanıltıcı özellikteolup olmadığını irdelemekolacaktır. Reklamlarınyalan ve yanıltıcı durumdaolması ise tüketicilerinşikâyetleri üzerinesöylenen beyana görekuruma para cezasıuygulanıp reklamınyayından kaldırılması ilesonuçlanabilmektedir.Dikkatli bir kullanıcı vealıcı olmak ise bu noktadaönem taşımaktadır.Bu konuda size kira sözleşmeniz ve Türk Borçlar Kanunu'nun 322/2. Maddesi rehberlik edecektir. Kiracınızın alt kiralama yapabilmesi için ya kira sözleşmenizde ya da ayrıca yazılı bir şekilde alt kiralama yetkisi vermiş olmanız gereklidir. Eğer bu şekilde bir yetki vermediyseniz hatta bu konuya sözleşmenizde hiç değinilmemiş olsa bile kiracınızın alt kiralama yapması yasal değildir. Keza TBK 322/2. Maddesi "Kiracı konut ve çatılı işyeri kiralarında kiraya verenin yazılı rızası olmadıkça kiralananı başkasına kiralayamayacağı gibi kullanım hakkını da devredemez" hükmünü amirdir. Ayrıca kiracı bu işyerinden tamamen ayrılmış, işyerini yeni kiracıya bırakmışsa bu durumda da bu durumu öğrendiğiniz tarihten itibaren 6 ay içinde Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun gereği kaymakamlığa şikayet ederek fuzuli şagil yani haksız işgalci olduğu gerekçesi ile kolluk marifeti ile tahliye etmesini sağlayabilirsiniz.