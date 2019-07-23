Tarihi dolar!

İstanbul ​Esenyurt'ta emniyet güçleri, dün bir matbaaya operasyon düzenledi. Yüksek gerilim hattı yazan elektrik panosunun arkasında başka bir bölmeye geçen gizli bir kapı olduğu tespit edildi. Yapılan aramada 271 milyon 150 bin sahte Amerikan doları ele geçirildi. FETÖ bağlantısı sebebiyle ihraç edilen B.Ç. isimli komiser olmak üzere 5 şüpheli yakalandı. Yetkililer, ele geçirilen sahte para miktarının tüm zamanlarda ele geçirilen en fazla miktar olduğunu ve elde edilen gelirlerin FETÖ'ye aktarılıp aktarılmadığının çok yönlü araştırıldığını kaydetti. Soruşturma sürüyor.