Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 22.07.2019 21:15
  • Son Güncelleme: 22.07.2019 21:23

22 Temmuz çekiliş sonuçları belirlendi! İkramiye hangi numaralara çıktı?

oynayan vatandaşlar sonuçları hakkında internette araştırma yapıyor. Heyecanla beklenen On Numara çekilişleri 21.15'te Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirildi. Çekilişlerin ardından noter huzurunda 22 Temmuz belirlendi. Peki, haftanın şanslı numaraları hangileri oldu? İşte ...

22 Temmuz On Numara sonuçları açıklandı

22 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları, On Numara oynayanlar tarafından merakla araştırılıyor. İkramiyenin bu hafta hangi numaralar isabet edeceği heyecanla bekleniyordu. Milli Piyango İdaresi, her hafta pazartesi günü olduğu gibi bu hafta saat 21.15'te On Numara çekiliş sonuçlarını açıkladı. İşte 22 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları...

22 TEMMUZ ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam Haberleri22 Temmuz MPİ On Numara çekiliş sonuçları belirlendi! İkramiye hangi numaralara çıktı?
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri