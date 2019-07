22 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları, On Numara oynayanlar tarafından merakla araştırılıyor. İkramiyenin bu hafta hangi numaralar isabet edeceği heyecanla bekleniyordu. Milli Piyango İdaresi, her hafta pazartesi günü olduğu gibi bu hafta saat 21.15'te On Numara çekiliş sonuçlarını açıkladı. İşte 22 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları...

22 TEMMUZ ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI