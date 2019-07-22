Kaza, akşam saat 21.00 sıralarında Kırşehir-Kırıkkale Karayolu üzerindeki Bağdat Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 YJT 54 plakalı TIR ve ona bağlı 42 GM 493 plakalı çekici römorkunun sürücüsü Burhanettin Yeşildağ, Keskin Kavşağı'nda kırmızı ışıkta beklediği sırada arkadan gelen Necati Savaş idaresindeki 71 EV 645 plakalı otomobil TIR'a adeta ok gibi saplandı.