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  • 23.07.2019 00:46
  • Son Güncelleme: 23.07.2019 00:46

’de feci ! Ok gibi saplandı

’de hızını alamayan otomobil, arkadan çarptığı TIR'ın altına girdi. da 1'i ağır 3 kişi yaralandı. İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartılan yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. tedavi altına alınan yaralılardan İ.K.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza, akşam saat 21.00 sıralarında Kırşehir-Kırıkkale Karayolu üzerindeki Bağdat Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 YJT 54 plakalı TIR ve ona bağlı 42 GM 493 plakalı çekici römorkunun sürücüsü Burhanettin Yeşildağ, Keskin Kavşağı'nda kırmızı ışıkta beklediği sırada arkadan gelen Necati Savaş idaresindeki 71 EV 645 plakalı otomobil TIR'a adeta ok gibi saplandı.

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