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Platonik dehşet

Platonik dehşet
Arkadaşlık isteğine ret cevap alan adam dehşet saçtı. Olay dün 'da yaşandı. Zahit Y. (44), Hülya N.'nin (50) tuhafiye dükkanına gitti. Arkadaşlık teklif etti. Kadın, reddetti. İkili tartıştı. Zahit Y. Hülya N.'yi 3 yerinden bıçakladı. Ardından da bıçağı karnına saplayarak, intihara kalkıştı. Çığlıkları duyan esnaf, polis ve sağlık ekiplerini aradı. Ekipler, yaralıları hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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