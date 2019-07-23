Platonik dehşet

Arkadaşlık isteğine ret cevap alan adam dehşet saçtı. Olay dün Bursa'da yaşandı. Zahit Y. (44), Hülya N.'nin (50) tuhafiye dükkanına gitti. Arkadaşlık teklif etti. Kadın, reddetti. İkili tartıştı. Zahit Y. Hülya N.'yi 3 yerinden bıçakladı. Ardından da bıçağı karnına saplayarak, intihara kalkıştı. Çığlıkları duyan esnaf, polis ve sağlık ekiplerini aradı. Ekipler, yaralıları hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Yaşam
- 23.07.2019
- Gazete
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