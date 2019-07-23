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  • 24.07.2019 02:08
  • Son Güncelleme: 24.07.2019 02:08

'da operasyonu

'nın Ula ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan otomobilde 11 gram sentetik ele geçirildi. Şüphelilerden 3'ü "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı, bir şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Muğla'da uyuşturucu operasyonu

Akyaka Mahallesi'ne getirileceği istihbaratı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, mahalle girişinde bir otomobili durdurarak "Kaptan" isimli narkotik dedektör köpeği ile arama yaptı.

Aramada torpido kısmına gizlenmiş şekilde 11 gram ele geçirildi. Otomobilde bulunan 4 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden 3'ü "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı, bir şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


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