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  • 24.07.2019 02:24
  • Son Güncelleme: 24.07.2019 02:24

Ankara'da düğünde çıkan kavgada silahla vurulan hayatını kaybetti

Başkentte düğünde "yan bakma" meselesinden çıktığı öne sürülen silahlı kavgada seken kurşunla göğsünden vurulan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Öte yandan, damadın yakınları hastanede sinir krizi geçirdi.

Düğünde vurulan damat hayatını kaybetti

İddiaya göre, ilçesinde düğünden bir gün önce yapılan kına eğlencesinde "yan bakma" meselesinden tartışma çıktı. Düğün günü de devam eden tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında G. (27) tarafları ayırmak için havaya tek el ateş etti. Silahtan çıkan kurşun tavandan sekerek Hüseyin Furkan Koca'nın (16) göğsüne isabet etti.

Koca, düğün salonuna sevk edilen 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince kavgaya karıştıkları iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı, olay yerinden otomobille kaçan Muhammed G'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, damadın yakınları hastanede sinir krizi geçirdi.



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