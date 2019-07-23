Kurban Bayramı için hazırlıklar devam ediyor. İslam'a göre, Kurban, dünyevileşmeye karşı ilahi bir uyarıdır. Modern hayatın bireyciliğe ve ben merkezli anlayışa mahkum ettiği insanı, "İnsan insanın cennetidir" inancına götüren bir ibadettir. Bayram için hazırlık yapan vatandaşlar, bayram tatilinin kaç gün olacağını araştırıyorlar. Peki, Kurban Bayramı ayın kaçında? 2019 Kurban Bayramı tatili ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Bayram tatili 9 gün mü? İşte konu ile ilgili detaylar...

KURBAN BAYRAMI AYIN KAÇINDA BAŞLAYACAK?

Kurban Bayramı, bu yıl Ağustos ayında idrak edilecek. Kurban Bayramı'nın 1. günü 11 Ağustos Pazar gününe denk geliyor ve bayram 4 gün sürecek. Bayram takvimi şu şekilde;

Kurban Bayramı Arefe günü: 10 Ağustos Cumartesi

Kurban Bayramı 1. günü - 11 Ağustos Pazar günü

Kurban Bayramı 2. günü - 12 Ağustos Pazartesi günü

Kurban Bayramı 3. günü - 13 Ağustos Salı günü

Kurban Bayramı 4. günü - 14 Çarşamba günü