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  • 23.07.2019 11:30
  • Son Güncelleme: 23.07.2019 11:33

'da kan donduran cinayet! Komşusu dehşeti anlattı: Çığlık sesleriyle uyandık

Sultangazi'de bir kadın ayrılmak istediği kişi tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Hayatını kaybeden Pamukcu'nun komşusu , "Sabah 05.00'da çığlık seslerine uyandık. 'Beni kurtarın' diye çığlık sesi duyduk. 5 yerinden kızı bıçaklamış. Polisler ve sağlık ekipleri kapının önündeydi. Ambulansla hastaneye götürdüler. Hastanede hayatını kaybetti. Bu yedek anahtar yaptırmış. Saat 04.00'te kapıyı açıp, içeri girmiş. Kız uyuyormuş. Sonra tartışmaya başlıyor. O anda bıçaklamış. Abileri aşağı inene kadar, kaçıp gitmiş." dedi.

2 yıl önce boşanan Gülen Pamukcu (27) Sultangazi'de ailesine ait bir binanın bodrum katında yaşıyordu. Edinilen bilgiye göre, Pamukcu, Ankara'da yaşadığı öğrenilen Ali isimli bir kişi ile tanıştı. Sevgili olan ikili evlenmeye karar verdi ve bir süre sonra nişanlandı. Ancak Gülen Pamukcu ve nişanlısı arasında tartışmalar yaşanmaya başlandı. Tartışmaların sıklaşması üzerine Pamukcu, evlenmekten vazgeçti ve nişanlısından ayrılmak istedi.

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