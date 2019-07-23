Gözaltına alınan kişi, 'tacizci' olduğu iddiasıyla linç edilmek istendi

Olay, saat 21.00 sıralarında İlkadım ilçesindeki Samsun Vergi Dairesi Başkanlığı önünde meydana geldi. Ailesi ile yürürken bilinmeyen nedenle tartışmaya başlayan yabancı uyruklu kişiyi gören 2 bekçi, tartışmaya müdahale etmek istedi. Bekçilerin ters kelepçe takıp yere yatırdıkları ve ardından duvara dayadıkları şüphelinin Arapça sözler söylemesi üzerine çevredekiler, durumu anlamaya çalıştı, görevli bekçilere yardım etmek istedi.
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