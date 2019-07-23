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  • 24.07.2019 00:26
  • Son Güncelleme: 24.07.2019 00:33

Gözaltına alınan kişi, 'tacizci' olduğu iddiasıyla linç edilmek istendi

'un İlkadım ilçesinde, bekçilerinin şüphe üzerine gözaltına alıp kelepçelediği  kişi, çevrede toplanan kalabalık tarafından 'taciz' suçlamasıyla yakalandığı söylentisi üzerine linç edilmek istendi. Şüpheli, bekçiler tarafından bölgeden uzaklaştırılarak polise teslim edildi.

Olay, saat 21.00 sıralarında İlkadım ilçesindeki Samsun Vergi Dairesi Başkanlığı önünde meydana geldi. Ailesi ile yürürken bilinmeyen nedenle tartışmaya başlayan yabancı uyruklu kişiyi gören 2 bekçi, tartışmaya müdahale etmek istedi. Bekçilerin ters kelepçe takıp yere yatırdıkları ve ardından duvara dayadıkları şüphelinin Arapça sözler söylemesi üzerine çevredekiler, durumu anlamaya çalıştı, görevli bekçilere yardım etmek istedi.

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