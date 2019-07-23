Adli tatil ne zaman bitecek? Adli tatil ne kadar sürecek? İşte adli tatil tarihleri...

Adli tatil ne zaman bitecek? Adliyede işi olan birçok vatandaş adli tatilin ne zaman sona ereceğini araştırıyor. Bu kapsamda arama motorlarında "Adli tatil ne zaman bitecek?" sorusuyla ilgili araştırmalar devam ediyor. Peki, adli tatil ne zaman bitecek? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlar, 31 Ağustos'ta sona erer. Yeni adli yıl 1 Eylül'de başlar. Her yıl olduğu gibi bu yıl da adli yıl tatili 20 Temmuz'da başlayacak.