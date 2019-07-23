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  • 23.07.2019 22:32
  • Son Güncelleme: 23.07.2019 22:32

ne zaman bitecek? ? İşte ...

Başta avukat, hakim ve savcılar olmak üzere birçok kişi hakkında araştırma yapmaya başladı. Adli tatilin ne kadar süreceği merak konusu oldu. "Adli tatil ne zaman başlayacak?" sorusu şu günlerde merakla araştırılan soruların başında bulunuyor. Peki, ? ? İşte ...

Adli tatil ne zaman bitecek? Adli tatil ne kadar sürecek? İşte adli tatil tarihleri...

Adli tatil ne zaman bitecek? Adliyede işi olan birçok vatandaş adli tatilin ne zaman sona ereceğini araştırıyor. Bu kapsamda arama motorlarında "Adli tatil ne zaman bitecek?" sorusuyla ilgili araştırmalar devam ediyor. Peki, adli tatil ne zaman bitecek? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlar, 31 Ağustos'ta sona erer. Yeni adli yıl 1 Eylül'de başlar. Her yıl olduğu gibi bu yıl da adli yıl tatili 20 Temmuz'da başlayacak.

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