Düzce'de 6 gün önce başlayan şiddetli yağış sel felaketine neden olmuştu. Sel sularına kapılıp kaybolan 7 yaşındaki Sanem Kaplan'ın cansız bedeni arama kurtarma çalışmaları sonrasında sel felaketinden 5 gün sonra Uğurlu Köyü mevkiinde bulundu. Felaketin 6'ncı gününde ise 39 yaşındaki anne Nilgün Kaplan ve 9 yaşındaki kızı Funda Kaplan'ın cansız bedenleri aynı mevkide bulundu.