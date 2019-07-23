Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 23.07.2019 21:49
  • Son Güncelleme: 23.07.2019 21:49

'deki de hayatını kaybeden anne ve kızları defnedildi

’de meydana gelen felaketinde hayatını kaybeden anne ile kızları 7 yaşındaki ve 9 yaşındaki gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Düzce'de 6 gün önce başlayan şiddetli yağış sel felaketine neden olmuştu. Sel sularına kapılıp kaybolan 7 yaşındaki Sanem Kaplan'ın cansız bedeni arama kurtarma çalışmaları sonrasında sel felaketinden 5 gün sonra Uğurlu Köyü mevkiinde bulundu. Felaketin 6'ncı gününde ise 39 yaşındaki anne Nilgün Kaplan ve 9 yaşındaki kızı Funda Kaplan'ın cansız bedenleri aynı mevkide bulundu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriDüzce'deki selde hayatını kaybeden anne ve kızları defnedildi
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri