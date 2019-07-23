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  • 23.07.2019 09:43
  • Son Güncelleme: 23.07.2019 10:28

'da gece kulüplerine şok baskın! Böyle yakalandılar

'da 250 polisle, gece kulüplerine baskın yapıldı. Operasyonda çalışma izni bulunmayan yabancı uyruklu kadınlar suçüstü yakalandı. Ayrıca farklı suçlardan aranan bazı kişiler de kıskıvrak ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı farklı şubelerde görevli 250 polisten oluşan 70 ekibin katılımıyla kent merkezindeki 30 eğlence mekanına baskın düzenlendi.

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