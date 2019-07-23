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  • Son Güncelleme: 23.07.2019 09:14

Son dakika haberi: 'nda TIR devrildi!

Son dakika... Sarıyer Uskumruköy mevki'inden istikametine ilerleyen hurda yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. nedeniyle tırın dorsesinde yüklü hurdalar yola savrulurken, Ankara istikametinde trafik durma noktasına geldi

İstanbul'da TIR devrildi! Trafik kilit...

, saat 07.00 sıralarında Sarıyer Uskumruköy mevki'in de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kuzey Marmara Otoyolu'ndan istikametine seyretmekte olan hurda yüklü tırın sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.



Bunun üzerine yol üzerinde ani manevralar yaparak ilerleyen tır, refüje çarparak devrildi.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kaza yapan tırdan kendi imkanlarıyla çıkan sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan müdahalede herhangi bir yerinden yaralanmadığı belirlenen sürücü kazayla ilgili polis ekiplerine ifadesini verdi.



Polis ekipleri, kazanın yaşandığı bölgeye dubalar koyarak yeni kazalar yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı. Devrilen tırın kaldırılma çalışmaları devam ederken, Ankara istikametinde trafik durma noktasına geldi.



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