İstanbul'da Kemerburgaz yolu İhsaniye Işıklar mevkisinde bir servis otobüsü kaza yaptı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
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İstanbul'da Kemerburgaz yolu İhsaniye Işıklar mevkisinde bir servis otobüsü kaza yaptı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
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