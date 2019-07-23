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  • 23.07.2019 09:50
  • Son Güncelleme: 23.07.2019 09:59

Son dakika: 'da feci ! Çok sayıda yaralı var

Son dakika haberine göre 'da Kemerburgaz yolu İhsaniye Işıklar mevkisinde bir servis otobüsü yaptı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

'da Kemerburgaz yolu İhsaniye Işıklar mevkisinde bir servis otobüsü yaptı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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