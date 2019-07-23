Birbirine aşık olan görme engelli öğretmen çift engel tanımadı

AŞK engel tanımadı. Birbirine aşık olan görme eengelli çift, evlendi. İstanbul'da Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık öğretmenliği yapan görme engelli Gülşen Mut (32) ile Edebiyat Öğretmeni Ediz Mut (45) birbirlerine aşık oldu. Evlenmeye karar verdi. İkisi de doğuştan görme engelli olan çift Adana'da yaptıkları sade bir düğünle dünyaevine girdi. Genç kadın "Sevdiğim insanla evlendiğim için çok mutluyum biraz da heyecan var" dedi. Ediz Mut ise evlendiği günün kendisi için huzurun başlangıcı bir gün olduğunu söyledi. Çift pasta kesip dans ederek en mutlu günlerini dostlarıyla birlikte geçirdi.