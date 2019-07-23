Bugünkü
Takvim

Birbirine aşık olan görme engelli öğretmen çift engel tanımadı

’da görme engelli iki öğretmen, tanıştı. Evlilik kararı alan ikili, mutluluğa adım attı... İkisi de öğretmen olan ve , tanışıp birbirlerine aşık oldular. Çift, hemen evlilik kararı alarak dünyaevine girdi.

Engelsiz aşk!

AŞK engel tanımadı. Birbirine aşık olan görme eengelli çift, evlendi. 'da Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık öğretmenliği yapan görme engelli Gülşen Mut (32) ile Edebiyat Öğretmeni Ediz Mut (45) birbirlerine aşık oldu. Evlenmeye karar verdi. İkisi de doğuştan görme engelli olan çift 'da yaptıkları sade bir düğünle dünyaevine girdi. Genç kadın "Sevdiğim insanla evlendiğim için çok mutluyum biraz da heyecan var" dedi. ise evlendiği günün kendisi için huzurun başlangıcı bir gün olduğunu söyledi. Çift pasta kesip dans ederek en mutlu günlerini dostlarıyla birlikte geçirdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriBirbirine aşık olan görme engelli öğretmen çift engel tanımadı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri