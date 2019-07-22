Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Yazıcık köyünde meydana geldi. Mantar toplamak için yeğeni Aydemir Arslan'la birlikte ormanlık alana giden Sefer Arslan'a ayı saldırdı. Sefer Arslan, ayı saldırısı sonucu ağır yaralanarak yere yığıldı.
Zonguldak'ta ayı saldırısına uğrayan kişi öldü
Zonguldak'ın Devrek ilçesi Yazıcık köyünde, Sefer ve Aydemir Arslan ormanlık arazide gezdikleri sırada ayı saldırısına uğradı. Boynundan aldığı darbe sonucu yaralanan Sefer Arslan, olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Yazıcık köyünde meydana geldi. Mantar toplamak için yeğeni Aydemir Arslan'la birlikte ormanlık alana giden Sefer Arslan'a ayı saldırdı. Sefer Arslan, ayı saldırısı sonucu ağır yaralanarak yere yığıldı.
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