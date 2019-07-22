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  • 22.07.2019 17:47
  • Son Güncelleme: 22.07.2019 17:54

'ta saldırısına uğrayan kişi öldü

'ın Devrek ilçesi Yazıcık köyünde, Sefer ve ormanlık arazide gezdikleri sırada saldırısına uğradı. Boynundan aldığı darbe sonucu yaralanan , olay yerinde hayatını kaybetti.



Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Yazıcık köyünde meydana geldi. Mantar toplamak için yeğeni Aydemir Arslan'la birlikte ormanlık alana giden Sefer Arslan'a ayı saldırdı. Sefer Arslan, ayı saldırısı sonucu ağır yaralanarak yere yığıldı.

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