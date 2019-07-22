Restorasyon çalışmaları tamamlandığında Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olacak Rami Kışlası'nda son durum havadan görüntülendi. 1960'lı yıllarda ordunun terk ettiği ve uzun müddet bakımsız kalan Eyüpsultan'daki tarihi Rami Kışlası'nda restorasyon çalışmaları hızla sürüyor. Havadan görüntülenen yapının Rami Kışlası Caddesi'ne bakan kısmında kaba inşaatın bittiği görülüyor.