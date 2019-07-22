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  • 22.07.2019 16:32
  • Son Güncelleme: 22.07.2019 16:40

'nda çalışmalar sürüyor! Son hali havadan görüntülendi

Restorasyon çalışmaları bittiğinde Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olma özelliğini taşıyacak olan 'nda çalışmalar sürüyor. Çalışmalar sonrası 'Rami Kitap ve Kültür Vadisi' adını taşıyacak mekanın ilk safhada 7 milyon kitaba ev sahipliği yapması planlanıyor.

Restorasyon çalışmaları tamamlandığında Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olacak Rami Kışlası'nda son durum havadan görüntülendi. 1960'lı yıllarda ordunun terk ettiği ve uzun müddet bakımsız kalan Eyüpsultan'daki tarihi Rami Kışlası'nda restorasyon çalışmaları hızla sürüyor. Havadan görüntülenen yapının Rami Kışlası Caddesi'ne bakan kısmında kaba inşaatın bittiği görülüyor.

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