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ya hayır!

bonzai içen genç adam, dan yaşamını yitirdi. Ailesi ve yakınları, ye karşı pankartlar açıp, tepki gösterdi.

Uyuşturucuya hayır!
Sentetik lar bir genci daha ailesinden kopardı. Olay önceki gece 'da yaşandı. Hacı Ali Bahar (24), arkadaşlarıyla birlikte metruk binaya girip iddiaya göre, kullandı. Genç adam, aşırı dozda uyuşturucudan dolayı yaşamını yitirdi.

ENGELLEYEMEDİK!
Dün ise cenazesi vardı. Ailesi, yakınları ve mahalleli üzerinde 'Uyuşturucuya hayır, mahallene sahip çık', 'Uyuşturucu kimyasal silahtır, aileyi parçalayan düşmandır', 'Uyuşturucu satma, uyuşturucu kullanma' yazılı pankartlar açtı. Bedir Bahar, yeğeninin yaklaşık 3 yıldır uyuşturucu madde kullandığını belirterek, engellemek için çok çaba harcadıklarını ama başarılı olamadıklarını dile getirdi. Genc adamın cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.



Yaşamını yitiren genç adam için evinin önünde helallik alındı. Mahalleli, pankartlarla uyuşturucuyu lanetledi.



Hacı Ali Bahar, henüz 24 yaşındaydı., Uyuşturucu batağına saplandı. Aşırı dozdan yaşamını yitirdi. Ölümü sevenlerini yasa boğdu.

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