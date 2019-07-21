Alabora olan tekneden denize düşen 4 kişi kurtarıldı

Alınan bilgiye göre, Süleymanpaşa Sahili Barbaros Mahallesi açıklarında içinde 4 kişinin bulunduğu tekne şiddetli rüzgar nedeniyle alabora oldu. Teknedeki Osman P, Çağlar P, Yüksel A. ve Ebru A. denize düştü.

Çevrede bulunan diğer teknelerdeki kişilerin haber vermesi üzerine olay yerine Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şubesine bağlı ekipler geldi.

Ekipler tarafından denizden çıkarılan 4 kişi Asyaport Limanı'na gelen 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarda ayakta tedavi edildi.