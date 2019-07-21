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  • 22.07.2019 02:05
  • Son Güncelleme: 22.07.2019 02:05

Alabora olan tekneden denize düşen 4 kişi kurtarıldı

açıklarında alabora olan tekneden denize düşen 4 kişi deniz polisi tarafından kurtarıldı. Ekipler tarafından denizden çıkarılan 4 kişi 'na gelen ekiplerince ambulanslarda ayakta tedavi edildi.

Korku dolu anlar! Dört kişi...

Alınan bilgiye göre, Süleymanpaşa Sahili Barbaros Mahallesi açıklarında içinde 4 kişinin bulunduğu tekne şiddetli rüzgar nedeniyle alabora oldu. Teknedeki Osman P, Çağlar P, Yüksel A. ve Ebru A. denize düştü.

Çevrede bulunan diğer teknelerdeki kişilerin haber vermesi üzerine olay yerine Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şubesine bağlı ekipler geldi.

Ekipler tarafından denizden çıkarılan 4 kişi 'na gelen ekiplerince ambulanslarda ayakta tedavi edildi.



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