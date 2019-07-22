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Türkler kazandı

Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı dün yapıldı. Yarışın birincileri ’den çıktı!

Türkler kazandı
İki kıtayı kulaçlarla birleştiren tek organizasyon olan; Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın bu yıl 31'incisi düzenlendi. Kanlıca'dan start alıp, Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı'nda son bulan yarışa 59 ülkeden toplam 2 bin 400 yüzücü katıldı. Yüzücüler, 6.5 kilometrelik zorlu parkurda en hızlı yüzücü olabilmek için kulaçlarını yarıştırdı.



Yarışmada kadınlar kategorisinde Ilgın Çelik 47.19'luk derecesiyle ilk sırayı alırken, erkeklerde Melikşah Düğen 48.28'lik derecesiyle birinci olmayı başardı.




Erkekler şampiyonu: Derece: 48.28

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