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Seviyoruz 'Aziz'im!

’de en çok hayranlık duyulan isimler açıklandı. Erkeklerde Nobel ödüllü , kadınlarda ise Amerikalı ünlü oyuncu listenin başında yer aldı.

Seviyoruz 'Aziz'im!

Londra merkezli YouGov araştırma şirketi, 41 ülkeden 42 bin kişinin görüşünü aldı. En çok hayranlık duyulan isimlerin listesini çıkardı. Yapılan araştırmanın Türkiye ayağında hayranlık duyulan erkeklerin en başında, DNA konusundaki çalışmalarıyla Nobel Kimya Ödülü'ne layık görülen bilim insanı Aziz Sancar, kadınlarda ise oyuncu Angelina Jolie yer aldı. Sancar'ı sırasıyla Recep Tayyip Erdoğan, futbolcu Cristiano Ronaldo ve oyuncular Tom Cruise ile Brad Pitt takip etti. Kadınlar ise Angelina Jolie, şarkıcı Shakira, model Adriana Lima, şarkıcı Hadise ve Rihanna ilk beşi oluşturdu.



Jolie, dünya genelindeki sıralamada ise bayrağı 'ya kaptırdı.



, kadınlar listesinde ilk beşe girdi.

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