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  • 22.07.2019 15:47
  • Son Güncelleme: 22.07.2019 15:47

'de halk otobüsünde rezaleti! 'Babam yaşında adamsın, utanmıyor musun?’

’de bir halk otobüsünde 24 yaşındaki a elle de bulunduğu ve kızı tehdit ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan 57 yaşındaki sanığa mahkemece 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

Otobüste rezalet! 'Babam yaşında adamsın’

İddiaya göre 16 Ekim 2018'de Ziya Gökalp - Gazi Osman Mahallesi seferi yapan özel halk otobüsünde yolcu olan mağdur kız İ.T.'nin yanındaki yolcu kalkınca arkada oturan şüpheli R.M.B. mağdurun yanına oturdu. Mağdura elle e kalkışan şüpheli R.M.B. ın tepkisi üzerine otobüsten inip, kaçmaya çalıştı ancak şoför kapıyı açmadı. R.M.B. bu sırada genç kız İ.T.'ye 'seni öldürürüm, ayaklarımın altına alırım' diye tehdit etti. Olay yerine çağrılan polis ekipleri R.M.B.'yi gözaltına aldı. Şüpheli hakkında 'tehdit' ve 'basit ' suçlarından dava açıldı.

15. Asliye Ceza Mahkemesinde cuma günü görülen davada tutuksuz sanık R.M.B. (57) ile mağdur İ.T. (24) ve avukatlar hazır bulundu. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü de duruşmaya katıldı.

"BİR KEZ KENDİ BACAĞIMI KAŞIDIM"
Tutuksuz sanık R.M.B. mahkemede "Diğer yolculara yer vermek için arkadan kalktım, daha sonra ön taraf boş olunca, kızın yanına oturdum. Bir kez kendi bacağımı kaşıdım, bu sırada kız bağırdı, telefonu ile çekim yaptı. Kendimi ifade edemedim, cinsel saldırıda kesinlikle bulunmadım, tehdit etmedim" diye konuştu.

"BABAM YAŞINDA ADAMSIN, UTANMIYOR MUSUN?"
Mağdur kız İ.T. ise başından geçen olayı şöyle anlattı:

"Yanımda önce bir çocuk oturuyordu, daha sonra o kalkınca bu şahıs geldi. Kulağımda kulaklık müzik dinliyordum. Bu şahıs bacaklarını açarak oturdu. Eli benim bacağıma değdi, önce sığmadığını düşündüm, daha sonra çantamı bacağıma koydum. Çantamı kaldırdığımda, bu şahsın elinin kendi genital bölgesinde olduğunu gördüm, ben fark edince hemen kalktı, düğmeye basmak istedi. Ben 'babam yaşında adamsın, utanmıyor musun?' deyince, diğer yolcular da şahsa tepki gösterdi. Şoför de kapıyı açmayınca bu şahıs beni tehdit etti. Sonrasında polisler geldi, sanıktan şikayetçiyim."

Tanıkların dinlenilmesinin ardından mahkeme hakimi yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık R.M.B.'ye 'basit cinsel saldırı' suçundan 1 yıl 8 ay, 'tehdit' suçundan ise 5 ay olmak üzere toplam 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Mahkeme hakimi, sanığa verilen bu cezayı 5 yıl hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

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