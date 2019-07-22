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Mucize bebek

Ömer Çağatay, bir kilogram ağırlığında dünyaya geldi. Geçtiğimiz günlerde birinci yaşını kutlayıp, mumlarını üfledi.

Mucize bebek
Hayata bir kilogram ağırlığında gözlerini açan Ömer bebek, imkansızı başardı. Konya'da yaşayan Huriye-Halil Çağatay çifti, geçtiğimiz yıl üçüncü bebeklerini kucaklarına alacaklarını öğrenince büyük sevinç yaşadı. Ancak anne Huriye Esen (31), hamileliğinin 27'nci haftasında rahatsızlandı. Doğuma alındı.

50 GÜN DİRENDİ...
Yalnızca bir kilogram ağırlığında dünyaya gelen Ömer, yeni doğan yoğun bakımında tam 50 gün kaldı. Hayata sımsıkı sarılan küçük savaşçı, geçtiğimiz günlerde bir yaşına bastı. Yaşadığı zor günleri anlatan anne, "Hiç umudum yoktu. Zorlu ve çetin bir mücadelenin ardından bebeğimizin sağlıklı görmek kucağımızda taşımak bize mutluluk kattı" ifadesini kullandı.


HALİT TURAN

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