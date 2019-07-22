Kilo mutsuz eder

FAZLA kilolar, sağlık sorunlarına neden olabildiği gibi cinsel hayatı da olumsuz etkiliyor. İlişki sırasında nefes darlığı, erken boşalma ve sertleşme sorunlarını beraberinde getiriyor. Araştırmalar, fazla kilolu insanların kısırlık riski taşıdığını gösteriyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Nafiz Karagözoğlu, çiftleri bilgilendiriyor...
MİYOM KORKUSU
44 yaşında şişman bir bayanım. Kadın doktoruna gittim. Rahmimde miyom çıktı. Doktorum "Bir şey yapmayalım menopozda küçülür" dedi. Miyom kötü mü? Ne yapmam lazım?
HAYIR. Kas bezeleri diyebiliriz. Hormonlarla ilgilidir. Bu yüzden menopoz sonrası küçülmesi beklenir. Kansere dönüşmez. Çok sık görülür. Merak etme, panik de yapma... Takibe devam et.
ÇOCUK MESELESİ
Yedi senelik evliyiz, 3 çocuğumuz oldu. Tabi ben dördüncü de olsun diyorum. Beyim tüp bağlatalım dedi. Nedir bu tüp?
ÇOCUK olması için kadının yumurtasını dölleyecek erkek dölü, döl yatağından yumurtalığa doğru giderken tünel gibi bir yoldan geçer. O yola tüp diyoruz. Ameliyatla tüp bağlanınca dördüncü çocuğun olma ihtimali çok azdır. Ameliyattan sonra artık gebe kalınması beklenmez. Tüplerin bağlanması, kadının cinsel isteğinde, adet düzeninde ve vücut yapısında herhangi bir değişiklik meydana getirmez. Zaten erkek açısından da değişen bir durum olmaz. Bunları düşünüp karar verin.
ORTASI KARAR
Herkes erken boşalmadan şikâyetçi. 3 yıldır evliyim. Aksi gibi ben cinsel ilişkide geç boşalıyorum. Bu iyi bir şey mi?
HER şeyin ortası karar. Geç boşalma da rahatsız bir durumdur. Erkeğin ilişki esnasında hiç boşalamaması veya geç boşalmasına denir. Cinsel işlev bozukluğudur. Bedensel bir nedenden kaynaklanma olasılığı vardır. Ergenlik döneminde görülebilir. Psikolojik etkenler önemlidir. Tedavisi psikoterapidir. Eşinle sıkıntını paylaş.
'MAHCUP OLURSAM...'
48 yaşındayım. Yakında evleneceğim. Ama düğün gecesi rezil olurum diye korkuyorum. Eşime mahcup olmak istemiyorum. Ne yapmalıyım?
AKLINA ne ekersen onu biçersin. Eşler arasında utanma mahcubiyet olmaz. İki erişkin doğal bir süreci mutlaka tamamlarsınız. Bir ömür boyu eksiklikleri tamamlamak, yanlışları düzeltmek ve bilmediklerini öğrenmek mümkün. Kitaptan yüzme öğrenilmez.
YA ÇOCUĞUM OLMAZSA
Kardeşim yeni evlendi. Çocukları olmadı. Benim de olmazsa diye korkmaya başladım. Ne önerirsiniz?
ACELE etme. Panik yapma. Belki doğum kontrol yöntemleri kullanıyorlardır. Kendi muayenelerini, tahlillerin yaptır. Bu kendi sağlığın için iyi olur.
SIKINTILARI PAYLAŞIN
Biz eşimle cinsel ilişiyle ilgili pek konuşamayız. Ama ilişkimize renk katmak istiyoruz. Neler yapmalıyız?
CİNSEL ilişkiyle ilgili çeşitli farklılıkları zihnimizde canlandırmak, cinsel isteği artırır. Eşini rahatsız etmeyeceğini düşündüğün şeyleri paylaşabilirsin. Bedensel ve ruhsal zararlar vermeyecek önerileri birbirinizle doğrudan veya dolaylı paylaşabilirsiniz. Ancak eşinin rahatsız olduğu durum olursa ısrar etme.
EŞİM ÇOK KİLOLU
Sıkıntım büyük. Eşim şişman. İlişki tam istediğimiz gibi olmuyor. Nefesi daralıyor. Hemen terliyor ve bitiyor. Sonra horluyor. Diyet de yapmıyor. Boşanacağım artık, bize bir öneride bulunun!
BEN şişmanlığı ile ilgili bilgi verebilirim. Anlattıkların uyku apnesi sendromu dediğimiz durumlara uyuyor. Nefes darlığı, uyku düzensizliği, şişmanlık, terleme, kan şeker düzensizlikleri ve cinsel performansta azalma bir arada olabilir. İç hastalıkları uzmanı muayenesi şart.
YENİ EVLİYİM AMA...
41 yaşındayım. 3 yıldır evliyim. Ailemde kadınlarda meme kanseri hikayesi var. Ben hiç doğum yapmadım. Yine de meme kanseri riskim var mı?
BEN geleceği bilmem. Her insan kanser olabilir. Meme kanseri riskini neler arttırabilir dersen o başka. Ailesinde meme kanseri bulunması, anne veya teyzede meme kanseri varsa risk 2.5 kat artmaktadır. Kadının çocuk doğurmaması, geç menopoza girilmesi, anne, teyze ve kız kardeşlerde menopoz öncesinde kanser ortaya çıkmışsa kızlarında hastalığın ortaya çıkma oranı 4 kat artabilir. Geç yaşta çocuk doğurulması, erken yaşta adet görülmesi, ileri yaş gibi faktörler de riski arttırır.
MİYOM KORKUSU
44 yaşında şişman bir bayanım. Kadın doktoruna gittim. Rahmimde miyom çıktı. Doktorum "Bir şey yapmayalım menopozda küçülür" dedi. Miyom kötü mü? Ne yapmam lazım?
HAYIR. Kas bezeleri diyebiliriz. Hormonlarla ilgilidir. Bu yüzden menopoz sonrası küçülmesi beklenir. Kansere dönüşmez. Çok sık görülür. Merak etme, panik de yapma... Takibe devam et.
ÇOCUK MESELESİ
Yedi senelik evliyiz, 3 çocuğumuz oldu. Tabi ben dördüncü de olsun diyorum. Beyim tüp bağlatalım dedi. Nedir bu tüp?
ÇOCUK olması için kadının yumurtasını dölleyecek erkek dölü, döl yatağından yumurtalığa doğru giderken tünel gibi bir yoldan geçer. O yola tüp diyoruz. Ameliyatla tüp bağlanınca dördüncü çocuğun olma ihtimali çok azdır. Ameliyattan sonra artık gebe kalınması beklenmez. Tüplerin bağlanması, kadının cinsel isteğinde, adet düzeninde ve vücut yapısında herhangi bir değişiklik meydana getirmez. Zaten erkek açısından da değişen bir durum olmaz. Bunları düşünüp karar verin.
ORTASI KARAR
Herkes erken boşalmadan şikâyetçi. 3 yıldır evliyim. Aksi gibi ben cinsel ilişkide geç boşalıyorum. Bu iyi bir şey mi?
HER şeyin ortası karar. Geç boşalma da rahatsız bir durumdur. Erkeğin ilişki esnasında hiç boşalamaması veya geç boşalmasına denir. Cinsel işlev bozukluğudur. Bedensel bir nedenden kaynaklanma olasılığı vardır. Ergenlik döneminde görülebilir. Psikolojik etkenler önemlidir. Tedavisi psikoterapidir. Eşinle sıkıntını paylaş.
'MAHCUP OLURSAM...'
48 yaşındayım. Yakında evleneceğim. Ama düğün gecesi rezil olurum diye korkuyorum. Eşime mahcup olmak istemiyorum. Ne yapmalıyım?
AKLINA ne ekersen onu biçersin. Eşler arasında utanma mahcubiyet olmaz. İki erişkin doğal bir süreci mutlaka tamamlarsınız. Bir ömür boyu eksiklikleri tamamlamak, yanlışları düzeltmek ve bilmediklerini öğrenmek mümkün. Kitaptan yüzme öğrenilmez.
YA ÇOCUĞUM OLMAZSA
Kardeşim yeni evlendi. Çocukları olmadı. Benim de olmazsa diye korkmaya başladım. Ne önerirsiniz?
ACELE etme. Panik yapma. Belki doğum kontrol yöntemleri kullanıyorlardır. Kendi muayenelerini, tahlillerin yaptır. Bu kendi sağlığın için iyi olur.
SIKINTILARI PAYLAŞIN
Biz eşimle cinsel ilişiyle ilgili pek konuşamayız. Ama ilişkimize renk katmak istiyoruz. Neler yapmalıyız?
CİNSEL ilişkiyle ilgili çeşitli farklılıkları zihnimizde canlandırmak, cinsel isteği artırır. Eşini rahatsız etmeyeceğini düşündüğün şeyleri paylaşabilirsin. Bedensel ve ruhsal zararlar vermeyecek önerileri birbirinizle doğrudan veya dolaylı paylaşabilirsiniz. Ancak eşinin rahatsız olduğu durum olursa ısrar etme.
EŞİM ÇOK KİLOLU
Sıkıntım büyük. Eşim şişman. İlişki tam istediğimiz gibi olmuyor. Nefesi daralıyor. Hemen terliyor ve bitiyor. Sonra horluyor. Diyet de yapmıyor. Boşanacağım artık, bize bir öneride bulunun!
BEN şişmanlığı ile ilgili bilgi verebilirim. Anlattıkların uyku apnesi sendromu dediğimiz durumlara uyuyor. Nefes darlığı, uyku düzensizliği, şişmanlık, terleme, kan şeker düzensizlikleri ve cinsel performansta azalma bir arada olabilir. İç hastalıkları uzmanı muayenesi şart.
YENİ EVLİYİM AMA...
41 yaşındayım. 3 yıldır evliyim. Ailemde kadınlarda meme kanseri hikayesi var. Ben hiç doğum yapmadım. Yine de meme kanseri riskim var mı?
BEN geleceği bilmem. Her insan kanser olabilir. Meme kanseri riskini neler arttırabilir dersen o başka. Ailesinde meme kanseri bulunması, anne veya teyzede meme kanseri varsa risk 2.5 kat artmaktadır. Kadının çocuk doğurmaması, geç menopoza girilmesi, anne, teyze ve kız kardeşlerde menopoz öncesinde kanser ortaya çıkmışsa kızlarında hastalığın ortaya çıkma oranı 4 kat artabilir. Geç yaşta çocuk doğurulması, erken yaşta adet görülmesi, ileri yaş gibi faktörler de riski arttırır.
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