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'Tek' terör!

İstanbul’da trafik magandası, motosikletini tek teker kullandı. O anlar sosyal medyada paylaştı.

'Tek' terör!
Megakentte trafik magandalarının tehlikeli şovlarına bir yenisi eklendi. Görüntüler ise pes dedirtti. Bir trafik magandası tek teker kullandığı motosikletinde ayağa kalkarak metrelerce yol aldı. Hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı. Yolda terör estiren motosikletli sürücü bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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