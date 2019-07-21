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  • 21.07.2019 16:17
  • Son Güncelleme: 21.07.2019 16:20

'daki ziyaretçi akınına uğradı

'nun ilçesinde bulunan 'na inşa edilen ziyaretçi akınına uğradı. Küre Dağları Milli Parkı içinde yer alan kanyondaki cam terasta kanyonun 7 kilometrelik bölümüyle Devrekani Çayı'nı izlemek mümkün oluyor.

450 metre yükseklikteki cam teras ziyaretçi akınına uğradı

'nun ilçesinde üzerine inşa edilen , yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak yerlerinden biri oldu.

Küre Dağları Milli Parkı içinde yer alan kanyondaki cam terası ziyaret eden tatilcilerin çoğu, yüksekliği nedeniyle terasa çıkarken tedirginlik yaşıyor.

Yaklaşık 450 metre yüksekteki cam terasta kanyonun 7 kilometrelik bölümüyle Devrekani Çayı'nı izlemek mümkün oluyor.

Yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çeken cam terastan manzarayı izleyenlerden Ersin Bütün, AA muhabirine İstanbul'dan geldiğini, cam terasa ilk defa çıktığını söyledi. Bütün, "Manzara çok güzel, herkesin gelmesini tavsiye ederim." dedi.

Mehmet Bütün ise cam terasa çıkarken biraz korktuğunu ancak manzaranın çok güzel olduğunu vurguladı.

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