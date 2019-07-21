Silivri'de botla denize açılan 4 arkadaştan biri boğularak, hayatını kaybetti. Olay, saat 13.00 sıralarında Selimpaşa Mahallesi Parkköy mevkiinde meydana geldi. Günübirlik tatil için gelen 4 arkadaş, botla denize açıldı. Bir süre sonra bot rüzgarın etkisiyle devrildi. Olayı gören vatandaşlar, kurtarmak için denize atladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Denize düşen 4 kişi kıyıya çıkarılırken, durumu ağır olan Emre Akmeşe ambulansla hastaneye kaldırıldı. Akmeşe hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Botta olan diğer 3 kişinin ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Silivri'de 4 arkadaşın deniz macerası acı bitti
Silivri'de öğle saatlerinde botla denize açılan 4 arkadaştan biri boğularak hayatını kaybetti. Rüzgarın etkisiyle devrilen bottan denize düşen Emre Akmeşe isimli kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
- Adana'da kaçak akaryakıt operasyonu
- Uzmanı uyardı: Çikolatadan uzak durun!
- Film gibi hırsızlık kamerada
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.