Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 21.07.2019 17:31
  • Son Güncelleme: 21.07.2019 17:57

'de 4 arkadaşın deniz macerası acı bitti

'de öğle saatlerinde botla denize açılan 4 arkadaştan biri boğularak hayatını kaybetti. Rüzgarın etkisiyle devrilen bottan denize düşen Emre Akmeşe isimli kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Silivri'de botla denize açılan 4 arkadaştan biri boğularak, hayatını kaybetti. Olay, saat 13.00 sıralarında Selimpaşa Mahallesi Parkköy mevkiinde meydana geldi. Günübirlik tatil için gelen 4 arkadaş, botla denize açıldı. Bir süre sonra bot rüzgarın etkisiyle devrildi. Olayı gören vatandaşlar, kurtarmak için denize atladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Denize düşen 4 kişi kıyıya çıkarılırken, durumu ağır olan Emre Akmeşe ambulansla hastaneye kaldırıldı. Akmeşe hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Botta olan diğer 3 kişinin ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriSilivri'de 4 arkadaşın deniz macerası acı bitti
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri