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  • 21.07.2019 14:42
  • Son Güncelleme: 21.07.2019 15:42

'ta şampuan ve çorap çalan şüphelilere sahibinden dayak

'ta müşteri gibi girdikleri ten şampuan ve bir çift çorap çalan iki şüpheli, işyeri sahibi tarafından yakalandı. Polis şüphelileri gözaltına aldı. Mahkemeye sevk edilen iki şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Hırsızlara sopayla dayak!

in deposuna götürülen şüphelileri sopa ile döven işyeri sahibi onları çağırdığı polise teslim etti. Şüphelilerin şampuan ve çorap çalma anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

'ta marketi bulunan Ayetullah Özalp, daha önce dükkanına gelen ve lık yaptığından şüphelendiği iki kişi tekrar gelince onları uzaktan izlemeye başladı.

Özalp, güvenlik kameralarından takip ettiği şüphelilerin raflardan şampuan ve bir çift çorap alıp, parasını ödemeden dışarı çıktığını görünce iki yakınıyla birlikte onları dışarıda yakalayarak, marketin deposuna götürdü. Burada şüphelilere elindeki sopayla vuran Özalp, polisi aradı.

Polis şüphelileri gözaltına aldı. Mahkemeye sevk edilen iki şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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