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  • 21.07.2019 21:15
  • Son Güncelleme: 21.07.2019 21:16

'da iki otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

'nun Azdavay ilçesinde meydana gelen trafik sında 6'sı çocuk 11 kişi yaralandı. Yaralılar, ekipleri tarafından kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kastamonu'da korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kırcalar köyünde 'ün (73) kullandığı 34 UKN plakalı otomobil ile yönetimindeki 37 KL 564 plakalı otomobil çarpıştı.

da, sürücüler İhsan Pir ve Satı Gügük ile araçlardaki Seher (36), Oğuzhan (15), Emirhan (13) ve Tuana Pir (5) ile Fatma (68), Şenay (41), Özlem Sevgi (14), Ömer Burak (12), Ömer Yusuf Güdük (11) yaralandı.

Yaralılar, ekipleri tarafından Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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