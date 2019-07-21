Müslümanlar tarafından büyük önem taşıyan Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Aynı zamanda Kurban Bayramı'nda 9 gün tatil olup olmayacağı da merak konusu oldu.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı'nın arefe günü bu yıl 10 Ağustos Cumartesi gününe denk gelecek. Kurban Bayramı'nın birinci günü bu yıl 11 Ağustos'ta dördüncü yani son günü ise 14 Ağustos'ta idrak edilecek.

10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi

11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)

12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)

13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)

14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)