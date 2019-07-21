Ege Denizi'nden saat 18.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı, 148 borda numaralı 'Orsk' isimli savaş gemisi, saat 20.15 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.
Ege Denizi'nden saat 18.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı, 148 borda numaralı 'Orsk' isimli savaş gemisi, saat 20.15 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.
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