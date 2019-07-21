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  • 21.07.2019 21:13
  • Son Güncelleme: 21.07.2019 21:13

Rus 'Orsk' 'ndan geçti

​ Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait, 148 borda numaralı 'Orsk' isimli 'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden saat 18.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı, 148 borda numaralı 'Orsk' isimli savaş gemisi, saat 20.15 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.

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