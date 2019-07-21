Gümüşhane’de aile içi dehşet! Ağıtları hastaneyi inletti

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Gümüşkaya köyünde akşam saatlerinde evinin kapısında oturan 43 yaşındaki Hakan Akbağ'ın kayınbiraderi M.A., aracıyla geldiği olay yerinde Akbağ'ın üzerine tabancasıyla ateş etti. Tabancadan çıkan mermilerin kafasına isabet ettiği Akbağ, kanlar içinde olay yerine yığıldı.
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