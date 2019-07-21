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  • 22.07.2019 00:54
  • Son Güncelleme: 22.07.2019 01:01

Gümüşhane’de aile içi dehşet! Ağıtları hastaneyi inletti

Gümüşhane’de kayınbiraderinin silahlı saldırısına uğrayan bir kişi hayatını kaybetti. Akbağ’ın vefat haberinin duyulmasının ardından hastane bahçesindeki çocukları ve yakınlarının ağıtları hastaneyi inletti.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Gümüşkaya köyünde akşam saatlerinde evinin kapısında oturan 43 yaşındaki Hakan Akbağ'ın kayınbiraderi M.A., aracıyla geldiği olay yerinde Akbağ'ın üzerine tabancasıyla ateş etti. Tabancadan çıkan mermilerin kafasına isabet ettiği Akbağ, kanlar içinde olay yerine yığıldı.

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