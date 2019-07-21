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  • 22.07.2019 01:07
  • Son Güncelleme: 22.07.2019 01:07

Tekirdağ’da 45 kişi yedikleri dönerden zehirlendi

Tekirdağ’da 45 kişi yedikleri  dönerden zehirlendikleri  şüphesiyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. olmak üzere çevredeki hastanelere başvuranlar, bir süre müşahede altında tutulup, tedavileri tamamlandıktan sonra taburcu edildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesi Hükümet Caddesi üzerinde bulunan bir dönerciden döner yiyen 45 kişi, bir süre sonra mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetiyle hastanelere başvurdu.

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