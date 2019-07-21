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  • 22.07.2019 00:49
  • Son Güncelleme: 22.07.2019 00:49

'de felaket! Baba öldü oğlu kayıp... ...

’de meydana gelen de Esmahanım köyünde evlerinden çıkamayarak sele kapılan Töngel ailesinden baba ile oğlunun ve annenin komşularıyla çekilen ları ortaya çıktı.

Baba öldü oğlu kayıp! Son fotoğraf...

17 Temmuz'da Esmahanım köyündeki evlerinde felaketini yaşayan sel sularına kapılarak kaybolan Töngel ailesinin ları ortaya çıktı. Köye fındık toplamaya giden Töngel ailesi akşam saatlerinden itibaren aşırı yağış sonrasında amcaoğulları olan Kaplan ailesinin evine gitti. Burada aşırı yağış sonrasında meydana gelen sel felaketinde evleri yıkılmış ve sel suları ile kayıplara karışmıştı.

19 Temmuz'da anne Fatma Töngel'in cenazesi Esmahanım-Uğurlu köyü arasında bulunmuş, dün Küpler köyünde defnedilmişti. Baba 'in cenazesi de bugün Uğurlu köyünde sel enkazının altında bulundu. Akçakoca Devlet Hastanesi Morguna kaldırılan cenazesi daha sonra morgdan alınarak şehir merkezine getirildi.

BABA İLE OĞLUNUN DA SON FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI
Köy meydanında vatandaşlarla birlikte bir araya gelen Töngel ailesinden baba Cengiz Töngel ile halen kayıp olan ve arama çalışmaları devam eden oğlu Kağan Töngel fotoğraf çektiriyor. Son fotoğraf olarak kalan aile tablosundan Kaan Töngel'in arama çalışmaları Esmahanım-Uğurlu köyü arasında devam ediyor.

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