'FETÖ' yalanıyla elinde avucunda ne varsa aldılar! Telefon dolandırıcıları, kendilerini ‘polis’ diye tanıttı. 70 yaşındaki Özel Dikici’yi ‘FETÖ’ yalanıyla kandırdı. Sahtekarlar, yaşlı kadının para ve altınlarını aldı. Mağdura 5 milyon liralık villasını bile sattırdı.

Telefon dolandırıcıları, telefonla İzmir Bornova'da yaşayan Özel Dikici'yi (70) aradı. Kendilerini polis olarak tanıttı. Yaşlı kadını "Hakkınızda FETÖ soruşturması var. Parmak izi araştırması için altın ve paralarınızı getirin" yalanıyla kandırdı. Dolandırıcılara inanan yaşlı kadın, paniğe kapıldı. Evindeki 40 bin TL, 1800 dolar ve 20 gram altınını poşete koyarak, çete üyelerine ulaştırdı. Altın ve paralarını elleriyle çeteye veren yaşlı kadının 2 gün sonra yine telefonu çaldı.

Arayan yine dolandırıcılardı. Sahtekarlar bu kez Tapu Müdürlüğü'ndeki FETÖ üyelerini bulma yalanıyla yaşlı kadına piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan tripleks villasını 1 milyon 600 bin TL'ye sattırdı. çete, o parayı da Dikici'nin elinden aldı. Milyonluk mal varlığını çeteye kaptıran Dikici, dolandırıldığını anladı. Polise giderek yaşadıklarını anlattı. Polis, çeteyi bulmak için çalışma başlattı.



DAVA AÇTI

Tek başına yaşayan ve yakın akrabaları olmadığı için 2 villasını öldükten sonra Mehmetçik Vakfı'na bağışlamayı planlarken bir evini çeteye kaptıran Özel Dikici, dava açtı. Vatandaşları da "Telefonda dolandırıcılarına inanmayın" diye uyardı.