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  • 21.07.2019 12:52
  • Son Güncelleme: 21.07.2019 13:00

'ta anı saniye saniye görüntülendi

'ta sokak ortasında yaşanan anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde sokakta yürüyen bir kadını takip eden şahsın, kadının elinde tuttuğu telefonu kaparak kaçtığı görüldü.

'ta bir şüphelinin sokakta yürüyen kadının elinden cep telefonunu alıp, kaçması güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçen Pazar günü, Güzelyurt Mahallesi, 2116 sokakta meydana geldi. 16 yaşındaki U.K, sokakta yürüyen Yüksel E.'yi takip etmeye başladı. Etrafı kollayan U.K, boş bir anda Yüksel E. adlı kadının elinde tuttuğu telefonu kaparak kaçtı. Telefonunu çalan kişinin arkasından koşan kadın, hırsızı yakalayamadı. anı sokakta bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Kadının ihbarı üzerine sokakta bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, kapkaççının kimliğini tespit etti. Yapılan çalışma sonrası yakalanan U.K, Çocuk Büro Amirliği'ne teslim edildi.

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